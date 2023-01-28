Очередной украинский уклонист, переодетый женщиной, задержан на границе с Венгрией

Как сообщает погранслужба Украины в своем Телеграм, трое граждан страны были задержаны на венгерской границе при попытке нелегально покинуть территорию.

«…один до последнего пытался изображать из себя женщину. В конце концов он признался в обмане», — сообщают пограничники.

Задержание провели наряды Мукачесвкого погранотряда на участке «Вилок» в Закарпатье.



Это не первый случай, когда уклонисты маскируются под женщин, чтобы избежать отправки на фронт.

За беглецами в сторону Венгрии, также скоро прибудет группа комплектования ВСУ.

