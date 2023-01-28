Очередной украинский уклонист, переодетый женщиной, задержан на границе с Венгрией
2023-01-28 20:33
Как сообщает погранслужба Украины в своем Телеграм, трое граждан страны были задержаны на венгерской границе при попытке нелегально покинуть территорию.
«…один до последнего пытался изображать из себя женщину. В конце концов он признался в обмане», — сообщают пограничники.
Задержание провели наряды Мукачесвкого погранотряда на участке «Вилок» в Закарпатье.
Это не первый случай, когда уклонисты маскируются под женщин, чтобы избежать отправки на фронт.
За беглецами в сторону Венгрии, также скоро прибудет группа комплектования ВСУ.
Опубликовано: Тарас Медведев