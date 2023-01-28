Экранизация произведения Энн Райс "Мэйфэрские ведьмы" не оправдала ожиданий, и получает негативные отзывы

Откровенным мылом называют критики экранизацию Мэйфэрских ведьм кинокритики: провалится ли франшиза окончательно.

До киноэкранов роман Энн Райс Час ведьмовства добрался только спустя 30 лет после того, как он был выпущен. От Мэйфэрских ведьм с Александрой Даддарио в одной из главных ролей были большие ожидания, которые, по мнению многих критиков и взыскательных зрителей, не оправдались.

Открытие героиней Роуэн Филдинг своей ведьмовской природы и дальнейшие события не впечатлили зрителей ни эффектной картинкой, которую назвали картонной, ни диалогами, которые типичны для традиционных мыльных сериалов.

Такого резонанса, который получила другая экранизация произведения Энн Райс Интервью с вампиром, Мэйфэрским ведьмам добиться не удалось, хотя продюсеры анонсируют в дальнейшем пересечение этих Вселенных. Посмотрим, ждет ли сериал реабилитация.