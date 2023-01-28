Прыщи и другие прелести Дмитрия Тарасова: каких еще одиозных выходок ожидать от футболиста

Бывший Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов на днях снова шокировал подписчиков, опубликовав видео со своими прыщами.

Сначала футболист показался перед камерами с заклеенным пластырем подбородком, и предложил поклонникам высказать предположения, что с ним произошло. Обеспокоенные подписчики были уверены, что футболист пострадал во время падения.

Но все оказалось куда прозаичнее. Тарасов показал, что причиной тому выскочивший прыщ, а затем поделился видео, на котором его дочка Милана и Анастасия Костенко пытаются этот прыщ выдавить.

Цель повеселить общественность Тарасову достичь не удалось. Большинство подписчиков сошлись во мнениях, что выкладывать такие сомнительные ролики футболисту не стоило.