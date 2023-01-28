Арестович: запрет русского языка в Киево-Могилянской академии нарушает конституцию Украины

Алексей Арестович считает, что такое нововведение не только нарушает закон Украины, но и идет в разрез с международным правом.

По мнению экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, запрет на использование русского языка в Киево-Могилянской академии является нарушением не только конституции страны, но и многочисленных международных законодательных актов, в частности Европейского Союза.

В своем Телеграм-канале Арестович написал, что в целом выступает за академическую свободу университетов, но нельзя игнорировать Конституцию и законы ЕС, куда Украина стремится попасть.

Администрация этого престижного украинского учебного заведения ввела полный запрет на русский язык, в том числе и в обычном общении между студентами и преподавателями.