Актер Дмитрий Назаров дал комментарий через 4 дня после увольнения из МХТ

Худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский уволил актера Дмитрия Назарова: поговаривают, что причина в политических взглядах артиста.

После увольнения Дмитрия Назарова театр покинула и его супруга Ольга Васильева, решившая таким шагом поддержать его. Точных указаний на то, что не поделили Хабенский и Назаров, нет, но предполагают, что Дмитрий разошелся во мнениях с художественным руководителем по политическому вопросу.

Недавно Назаров нарушил молчание в стихотворной форме. В его строках сквозит вдохновение от перспектив начать новую жизнь. Во фразе, что он отлипает от старой жизни, поклонники уловили его готовность эмигрировать.

Теперь все гадают, куда может отправиться Назаров, ставший звездой после съемок в сериале Кухня. Кто-то предполагает, что он намеревается строить карьеру во Франции, другие называют возможным местом переезда Израиль.