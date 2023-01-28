Глава Госпогранкомитета Беларуси Лаппо: Украина не выпускает своих граждан через границу
2023-01-28 22:09
Глава Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо заявил, что Украина не выпускает своих граждан через пункты пропуска на границе.
Он отметил, что в Беларуси готов принимать украинцев, как это делалось ранее, однако их не выпускают из Украины.
Лаппо сказал, что белорусы – добродушные люди и всегда рады гостям, принимают и обогревают их.
Он также уточнил, что украинская сторона заминировала пути подхода к украинской границе и взорвала несколько мостов.
Опубликовано: Светлана Репина