Глава Госпогранкомитета Беларуси Лаппо: Украина не выпускает своих граждан через границу

Глава Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо заявил, что Украина не выпускает своих граждан через пункты пропуска на границе.

Он отметил, что в Беларуси готов принимать украинцев, как это делалось ранее, однако их не выпускают из Украины.

Лаппо сказал, что белорусы – добродушные люди и всегда рады гостям, принимают и обогревают их.

Он также уточнил, что украинская сторона заминировала пути подхода к украинской границе и взорвала несколько мостов.