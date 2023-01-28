Не только в барбершопе: как поддерживать эстетичный вид бороды в домашних условиях

Барбер Алексей Плотников рассказал, как мужчинам ухаживать за бородой дома, ведь не всегда есть возможность попасть к специалистам.

Всем бородачам Алексей рекомендует обзавестись компактным триммером. Он поможет легко подкорректировать контур бороды, ее объем и подбрить при необходимости виски.

На втором месте по необходимости стоит шейвер. Это небольшая сетчатая бритва. Она хорошо подойдет и для ежедневного бритья, так что тратиться дополнительно не придется. Шейвером хорошо обрабатывать шею и щеки после использования триммером.

И, уважаемые мужчины, не забывайте об аккуратности. Пригодится вам и триммер для носа, ушей и бровей, особенно у тех, кто может похвастаться пышной растительностью.