Старческий запах в квартире: какие есть способы от него избавиться

Мы предлагаем несколько приемов, которые избавят жилище от старческого запаха: сделать это несложно.

На деле запах старости исходит не от самого пожилого человека, а от его вещей. Это связано с его манерой ведения быта. А потому запах можно побороть.

Начать нужно с хорошего проветривания всего дома, потом проведите ревизию шкафов и кладовок. Оставьте только необходимые вещи и перестирайте их с кондиционером, обладающим приятным ароматом.

Шкафы нужно протереть уксусным раствором, и разложить на полках ароматизаторы. Можно использовать мыло и лимонные корочки. И обязательно убедите пожилого родственника регулярно принимать душ и заботиться о гигиене. Это самое важное, чтобы запах не вернулся.