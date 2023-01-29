Reuters: немецкий концерн Rheinmetall готов в разы увеличить производство боеприпасов

Агентство Reuters сообщает, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall готов нарастить производство боеприпасов в несколько раз.

Глава концерна Армин Паппергер рассказал, что это касается танковых и артиллерийских снарядов.

Он уточнил, что концерн способен за го выпускать 240 тыс. танковых боеприпасов, что превосходить потребности всего мира.

Паппергер отметил, что Rheinmetall ведет переговоры с американской компанией Lockheed Martin о запуске производства РЗО HIMARS в Германии.