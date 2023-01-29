Шольц не теряет надежду в продолжении диалога с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц продолжит усилия по прекращению украинского конфликта в прямых переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

«Я также снова буду разговаривать по телефону с Путиным — потому что необходимо разговаривать друг с другом», — заявил политик в интервью «Tagesspiegel»: «Путин должен вывести войска из Украины и положить конец этой ужасной, бессмысленной войне. это уже стоило жизни сотням тысяч».

По словам Шольца, пока Россия продолжает войну с «неослабевающей агрессией», текущая ситуация не изменится.



«Иногда обсуждались и конкретные вопросы об обмене пленными, экспорте зерна из Украины и Запорожской АЭС, — рассказал Шольц.

В связи с новыми требованиями к поставкам истребителей в Украину Шольц предостерег от «вступления в постоянную конкурентную борьбу, когда речь идет о системах вооружения».

