Шольц не теряет надежду в продолжении диалога с Путиным
Канцлер ФРГ Олаф Шольц продолжит усилия по прекращению украинского конфликта в прямых переговорах с президентом России Владимиром Путиным.
«Я также снова буду разговаривать по телефону с Путиным — потому что необходимо разговаривать друг с другом», — заявил политик в интервью «Tagesspiegel»: «Путин должен вывести войска из Украины и положить конец этой ужасной, бессмысленной войне. это уже стоило жизни сотням тысяч».
По словам Шольца, пока Россия продолжает войну с «неослабевающей агрессией», текущая ситуация не изменится.
«Иногда обсуждались и конкретные вопросы об обмене пленными, экспорте зерна из Украины и Запорожской АЭС, — рассказал Шольц.
В связи с новыми требованиями к поставкам истребителей в Украину Шольц предостерег от «вступления в постоянную конкурентную борьбу, когда речь идет о системах вооружения».
Опубликовано: Тарас Медведев
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Эльза
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