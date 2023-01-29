Шольц считает, что дебаты о поставках истребителей Киеву подорвут доверие к правительству ФРГ
После решения о поставках танков на Украину канцлер Олаф Шольц призвал к осмотрительности в обсуждении дальнейших поставок вооружений.
Он предостерегает от «вступления в постоянную конкуренцию, когда речь идет о системах вооружений».
Шольц сообщил в интервью газете «Tagesspiegel», что не следует потакать требованиям Украины, о поставках истребителей.
«Если после принятия решения в Германии начинаются следующие дебаты, это не кажется серьезным и подрывает доверие граждан к решениям правительства», - сказал канцлер ФРГ.
После того, как Германия и другие западные страны обязались поставить боевые танки в Украину, президент Украины Владимир Зеленский в среду, запросил боевые самолеты.
В этой связи Шольц заявил в интевью, что как канцлер, он должен «сделать все, чтобы война России против Украины не превратилась в войну между Россией и НАТО».
Опубликовано: Тарас Медведев
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