Шольц считает, что дебаты о поставках истребителей Киеву подорвут доверие к правительству ФРГ

После решения о поставках танков на Украину канцлер Олаф Шольц призвал к осмотрительности в обсуждении дальнейших поставок вооружений.

Он предостерегает от «вступления в постоянную конкуренцию, когда речь идет о системах вооружений».

Шольц сообщил в интервью газете «Tagesspiegel», что не следует потакать требованиям Украины, о поставках истребителей.

«Если после принятия решения в Германии начинаются следующие дебаты, это не кажется серьезным и подрывает доверие граждан к решениям правительства», - сказал канцлер ФРГ.

После того, как Германия и другие западные страны обязались поставить боевые танки в Украину, президент Украины Владимир Зеленский в среду, запросил боевые самолеты.

В этой связи Шольц заявил в интевью, что как канцлер, он должен «сделать все, чтобы война России против Украины не превратилась в войну между Россией и НАТО».

