Избавиться от неприятного запаха из раковины можно, и не вызывая сантехника

Запах из канализации на кухне не всегда свидетельствует о проблемах с сифоном, и побороть его можно подручными средствами.

Гниющие остатки пищи и застаивание воды в сливе самые распространенные причины зловонного запаха из раковины. Избавиться от него можно, открыв сифон и вручную удалив загрязнения, препятствующие циркуляции воды.

Но есть и другие средства. Например, можно вылить в сливное отверстие стакан уксуса, а спустя несколько минут осуществить промывку труб водой с ложкой соды.

Можно попробовать и чисто содовый вариант. Для этого засыпьте в слив столовую ложку соды, оставьте ее там на несколько минут, а потом промойте трубы большим количеством воды. При необходимости процедуру можно повторить.