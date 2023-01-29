Избавиться от неприятного запаха из раковины можно, и не вызывая сантехника
Запах из канализации на кухне не всегда свидетельствует о проблемах с сифоном, и побороть его можно подручными средствами.
Гниющие остатки пищи и застаивание воды в сливе самые распространенные причины зловонного запаха из раковины. Избавиться от него можно, открыв сифон и вручную удалив загрязнения, препятствующие циркуляции воды.
Но есть и другие средства. Например, можно вылить в сливное отверстие стакан уксуса, а спустя несколько минут осуществить промывку труб водой с ложкой соды.
Можно попробовать и чисто содовый вариант. Для этого засыпьте в слив столовую ложку соды, оставьте ее там на несколько минут, а потом промойте трубы большим количеством воды. При необходимости процедуру можно повторить.
Опубликовано: Эльза Ли
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Эльза
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