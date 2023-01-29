Подкармливаем домашние горшечные растения банановой кожурой

Банановая кожура является отличным удобрением и для дачных, и для домашних растений: расскажем, как подготовить подкормку.

В кожуре банана содержится фосфор, магний и калий, необходимые для роста и цветения растений. Для доставки питательных веществ достаточно будет положить кожуру банана на дно горшка при посадке или пересадке цветка.

Сначала нарежьте кожуру банана мелко. Потом положите в горшок дренажный слой, грунт и от 5 до 7 кусочков банановой кожуры, после чего высадите растение.

Чтобы не допустить процесса инфицирования цветка, банановую кожуру необходимо предварительно хорошенько вымыть мыльным раствором.