Подкармливаем домашние горшечные растения банановой кожурой
Банановая кожура является отличным удобрением и для дачных, и для домашних растений: расскажем, как подготовить подкормку.
В кожуре банана содержится фосфор, магний и калий, необходимые для роста и цветения растений. Для доставки питательных веществ достаточно будет положить кожуру банана на дно горшка при посадке или пересадке цветка.
Сначала нарежьте кожуру банана мелко. Потом положите в горшок дренажный слой, грунт и от 5 до 7 кусочков банановой кожуры, после чего высадите растение.
Чтобы не допустить процесса инфицирования цветка, банановую кожуру необходимо предварительно хорошенько вымыть мыльным раствором.
Опубликовано: Эльза Ли
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Эльза
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