Лайфхаки по хранению специй, чтобы они долго сохраняли свой вкус и аромат

Специи и пряности будут долго храниться, если вы воспользуетесь нашими советами по их правильному домашнему содержанию.

Чтобы специи оставались ароматными долгое время, идеально будет выделить для них отдельный темный ящик. Это убережет от доступа света и лишних запахов.

Хранить специи лучше в безвоздушном пространстве, поэтому приобретите для них специальные закрывающиеся баночки или, если оставляете в упаковке, скрепите ее обычной канцелярской скрепкой.

Цельные пряности измельчайте только перед самым приготовлением блюда. Оставшиеся храните целыми. Это позволит защитить аромат от выветривания.