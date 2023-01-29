Мельник призвал Германию передать Украине подводную лодку HDW класса 212A

Замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник призвал Берлин передать Киеву одну немецкую подводную лодку HDW класса 212A.

29 января скандально известный заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Андрей Мельник в своём официальном аккаунте Twitter поделился своей очередной «креативной идеей».

Бывший посол Украины в Германии Мельник призвал официальный Берлин передать Киеву одну из лучших в мире подводных лодок HDW класса 212A немецкого производства.

Дипломат считает, что Германия может выполнить его предложение, объяснив это тем, что в настоящее время в арсенале Бундесвера есть шесть таких подлодок.