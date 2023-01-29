Сын Юрия Никулина Максим долго держал обиду на Андрея Миронова после съемок в Бриллиантовой руке

Максим Никулин в подростковом возрасте снялся в эпизоде в роли мальчика на островке в паре с Андреем Мироновым в фильме Бриллиантовая рука.

Юрий Никулин из-за съемок мало мог проводить времени со своим сыном Максимом, поэтому на съемки Бриллиантовой руки взял его с собой. Мальчик приглянулся режиссеру, и тот решил дать ему небольшую роль. Помните, мальчика на островке, которого сталкивает в воду герой Андрея Миронова?

Снять сцену долго не получалось, поскольку Максим уворачивался от пинка артиста раньше запланированного. Тогда режиссер схитрил, сказав мальчику, что пинок отменяется, а Миронову пнуть его сильнее Дубль сняли, а 14-летний подросток долго еще дулся на артиста.

По словам Максима Никулина на тех съемках после 5 дубля он понял, что кинематограф не его профессия, и принял решение связать жизнь с журналистикой.