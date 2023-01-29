Мухи больше не будут вам надоедать: и мухобойки не потребуется

Простые лайфхаки помогут вам избавиться от присутствия летающих насекомых в доме в летнее время.

Чтобы мухам и мошкам не захотелось у вас гостить, приготовьте и опрысните дом натуральным освежителем воздуха. Для этого в пульверизатор с водой добавьте 10 капель эфирного масла, перемешайте, и можете приступать.

Чаще всего этого будет достаточно, но можно приготовить и более сильное средство, если мухи вас действительно замучили. Рецепт аналогичный, только вместо воды нужно взять водку.

Такой состав освежителя навсегда отпугнет мух и мошек от вашего жилища, если вы будете освежать дом одним из этих составов регулярно.