Помолвочное кольцо с бриллиантом потерялось и нашлось спустя 21 год

Супруги Ник и Шайна были невероятно растроганы, когда утерянное бриллиантовое кольцо нашлось через 21 год их брака.

Ник сделал предложение Шайне под Рождество 21 год назад, и подарил колечко с бриллиантом. Но счастливая невеста вскоре его потеряла.

Супруги обыскали весь дом в поисках, но безрезультатно. Шайна подумала, что кольцо смылось в канализацию, и была очень расстроена.

И вот спустя 21 год пара решила заменить в своем доме унитаз, и там неожиданно нашлось потерянное колечко, которое даже сильно не пострадало от времени. Простая чистка вернула ему эстетичный вид. Теперь супруги думают оставить его на память или изготовить из бриллианта новое украшение.