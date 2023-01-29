Эксперты объяснили, полезен ли чай с молоком
Плюс такого напитка в том, что он содержит полезные питательные вещества, улучшает кровообращение, предотвращает анемию и укрепляет иммунитет.
Не секрет, что традиция смешивания чая с молоком появилась давно. Но насколько это полезно или вредно?
Как поясняют диетологи, сам по себе чай с молоком - довольно полезный напиток, он содержит множество полезных веществ. Однако в таком сочетании может трудно усваиваться организмом.
Все дело - в животном белке и горячем чае, которые образуют тяжелые соединения. Переварить подобную комбинацию не каждому желудку по силам. Отсюда у некоторых - тяжесть в животе, вздутие и иные неприятные симптомы.
Но, если организм справляется с этой комбинацией, тогда можно не переживать, и смело пить чай с молоком. Потому что в целом этот напиток оказывает положительное воздействие на организм.
Непосредственная польза чая с молоком в том, что он содержит полезные питательные вещества, улучшает кровообращение, предотвращает анемию и укрепляет иммунитет.
А вред этого напитка заключается в большом содержании калорий, соли и жира, плохой усваиваемости, возможной непереносимости лактозы.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Эльза
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