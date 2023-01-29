Минобороны РФ: ВСУ потеряли около 160 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях за сутки
Министерство обороны России заявило, что в течение суток ВСУ потеряли более 160 человек под Купянском и Красным Лиманом, передает RT.
В официальном сообщении ведомства говорится о том, что живая сила и техника 14-й и 92-й механизированных бригад украинской армии была поражена в ходе обстрела со стороны российских штурмовых, авиационных и артиллерийских подразделений.
Также в Харьковской области недалеко от населенных пунктов Лиман Первый, Крахмальное и Ольшаны было перехвачено четыре диверсионные группы Украины.
В ведомстве уточнили, что в этой местности в течение суток было уничтожено около пятидесяти бойцов ВСУ.
Кроме того, под Красным Лиманом противник потерял более 110 бойцов, говорится в сообщении Министерства обороны.
Опубликовано: Наталья Замечалова
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Эльза
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