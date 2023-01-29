Tagesspiegel: Шольц пообещал не допустить войну между Россией и НАТО
Немецкий канцлер Олаф Шольц утверждает, что приложит все усилия для недопущения прямого конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом.
29 января новостное агентство Tagesspiegel сообщило, что Олаф Шольц публично заявил о намерениях не допустить прямого военного столкновения между российскими войсками и армиями стран-участниц блока НАТО. По мнению Шольца, назначение на пост канцлера Германии обязывает прилагать максимум усилий для предотвращения полномасштабной войны в Европе.
Примечательно, что накануне Олаф Шольц также говорил о намерениях администрации Берлина усилить оказываемую Украине поддержку при одновременном желании не вступать в войну с Россией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Эльза
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