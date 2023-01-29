В РПЦ предложили ввести запрет на аборты для замужних женщин без разрешения мужа

Депутат Буцкая заявила, что инициатива РПЦ о запрете абортов для замужних женщин без разрешения супруга требует доработки.

РПЦ последовательно выступает за запрет абортов, но пока до законодательной инициативы ее позиция не дошла. Депутат Буцкая прокомментировала это в том ключе, что она требует доработки, чтобы не пострадали женщины в критической ситуации.

В РПЦ считают, что подобный запрет будет стимулировать рождаемость в России. В качестве одного из шагов по предотвращению абортов законодательно была введена норма, согласно которой женщине, готовящейся прервать беременность, в обязательном порядке дают послушать сердцебиение плода.

Депутат Буцкая же заявила, что полностью запретить аборты мы не можем, но вот уменьшить их число вполне реально. Для этого нужно помогать потенциальным матерям, попавшим в сложные обстоятельства.