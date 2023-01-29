ВСУ нанесли удар из HIMARS по мосту через реку Молочную возле Мелитополя

Украинские войска обстреляли автомобильный мост в Мелитопольском районе Запорожской области.

29 января глава совета при военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов публично заявил, что сегодня представители вооружённых сил Украины нанесли удар по мосту через реку Молочную в Мелитопольском районе региона, что привело к появлению погибших и раненых среди мирного населения, количество которых нуждается в уточнении.

По данным Рогова, для удара по мосту через Молочную ВСУ использовали реактивную систему залпового огня HIMARS, которую войскам Украины передали Соединённые Штаты.