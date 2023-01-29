В 2023 году певцы с российскими и белорусскими паспортами не смогут участвовать в конкурсе имени королевы Сони в Норвегии.
2023-01-29 16:03
Организаторы конкурса не будут принимать заявки от исполнителей с российскими и белорусскими паспортами.
Музыкальный конкурс имени королевы Сони проводится в Норвегии с 1988 года. Вокальное соревнование лучших певцов и музыкантов мира проходит каждый год в Осло. Планируется, что в 2023 году оно состоится в августе.
Организаторы мероприятия заявили, что их решение продиктовано солидарностью с Украиной и гражданами этой страны.
В 2021 году победительницей в вокальной части конкурса стала участница из России и артистка Большого театра Мария Мотолыгина.
Опубликовано: Эльза Ли
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Эльза
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