В 2023 году певцы с российскими и белорусскими паспортами не смогут участвовать в конкурсе имени королевы Сони в Норвегии.

Организаторы конкурса не будут принимать заявки от исполнителей с российскими и белорусскими паспортами.

Музыкальный конкурс имени королевы Сони проводится в Норвегии с 1988 года. Вокальное соревнование лучших певцов и музыкантов мира проходит каждый год в Осло. Планируется, что в 2023 году оно состоится в августе.

Организаторы мероприятия заявили, что их решение продиктовано солидарностью с Украиной и гражданами этой страны.

В 2021 году победительницей в вокальной части конкурса стала участница из России и артистка Большого театра Мария Мотолыгина.