Рокки снова в седле: Сильвестр Сталлоне спродюсирует драму о боксе под названием Гигант

Сильвестр Сталлоне выпустит биографическую ленту Гигант о боксере Принце Насиме Хамеде в качестве продюсера.

Боксерская тематика продолжает волновать душу Рокки всех времен и народов Сильвестра Сталлоне. На сей раз Слай уступит место в кадре другим, а сам выступит в качестве продюсера.

На сегодняшний день известно, что речь идет о биографической ленте Гигант, которая расскажет историю боксера Принца Насима Хамеда.

Самого Хамеда сыграет Мена Массуд, а Пэдди Консидайну досталась роль его тренера Брендана Ингла. Режиссером будет Роуэн Этейл. Он же пишет сценарий. Дата релиза пока не уточняется.