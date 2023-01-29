Рокки снова в седле: Сильвестр Сталлоне спродюсирует драму о боксе под названием Гигант
Сильвестр Сталлоне выпустит биографическую ленту Гигант о боксере Принце Насиме Хамеде в качестве продюсера.
Боксерская тематика продолжает волновать душу Рокки всех времен и народов Сильвестра Сталлоне. На сей раз Слай уступит место в кадре другим, а сам выступит в качестве продюсера.
На сегодняшний день известно, что речь идет о биографической ленте Гигант, которая расскажет историю боксера Принца Насима Хамеда.
Самого Хамеда сыграет Мена Массуд, а Пэдди Консидайну досталась роль его тренера Брендана Ингла. Режиссером будет Роуэн Этейл. Он же пишет сценарий. Дата релиза пока не уточняется.
Опубликовано: Эльза Ли
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Эльза
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