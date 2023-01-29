ВСУ нанесли удар из HIMARS по мосту в Мелитопольском районе: есть погибшие и раненые
В результате удара по мосту через реку Молочную, произведенного ВСУ из РСЗО HIMARS погибло несколько мирных жителей, сообщил Владимир Рогов.
По данным члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, в 12 ч. 30 м. украинские военные ударили по мосту в населенном пункте Светлодолинское Запорожского региона.
Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале. Рогов уточнил, что на мосту в этот момент проходили ремонтные работы. В результате атаки погибли люди, несколько мирных жителей ранены.
В Запорожской области складывается напряженная ситуация. Украинские подразделения готовятся к масштабному наступлению на такие населенные пункты, как Энергодар (тут находится ЗАЭС), Бердянск и Мелитополь.
Опубликовано: Наталья Замечалова
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Эльза
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