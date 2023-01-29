ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по мосту через реку Молочную в Запорожской области, есть погибшие

Владимир Рогов заявил, что бойцы ВСУ нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по мосту через реку Молочную в Запорожской области, есть погибшие среди мирного населения.

29 января председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что бойцы Вооружённых сил Украины нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по мосту через реку Молочную в посёлок Светлодолинское Мелитопольского района Запорожской области.

Рогов отметил факт того, что удар по мосту в Запорожской области был нанесён во время проведения ремонтных работ.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются, однако уже достоверно известно о том, что в результате «прилёта» со стороны ВСУ есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения.