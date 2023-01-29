Актер Георгий Вицин в пожилом возрасте жил на мизерную пенсию, но кормил голубей, собак и даже бомжей

Георгию Вицину не хватало денег на еду и быт, но он умудрялся заботиться о больной жене, бездомных животных и даже бомжах.

В пожилом возрасте Георгий Вицин жил очень скромно, и многим казался чудаком. Ему не хватало денег на починку сантехники, а иногда даже на еду, но он умудрялся помогать бездомным, как животным, так и людям.

В его скромной квартире на Арбате не было даже горячей воды, а вместо занавесок артист использовал мешки из-под сахара. Любовь животных и птиц, которых он ежедневно кормил, помогала ему чувствовать, что он важен и нужен.

Когда Вицину было уже 80 лет, он спас умирающего пса, который стал ему лучшим другом. Он трепетно относился к своей семье, жене и дочери, был человеком душевным, но замкнутым, совсем не похожим на комедийных персонажей, которыми запомнился зрителям на экране. Вицин почти не обращался к врачам, всегда вел здоровый образ жизни, не курил и не пил, что и помогло прожить ему долгую плодотворную жизнь.