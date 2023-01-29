Прототипом жулика Паниковского из Золотого теленка Ильфа и Петрова была реальная предводительница банды Микалина Ковская

Микалина Ковская, главарь одесской банды грабителей-корсаров на страницах романа Золотой теленок превратилась в малосимпатичного персонажа Паниковского.

Авторы романа Золотой теленок создали омерзительного персонажа Паниковского на основе реального прототипа. В дореволюционной Одессе орудовала банда грабителей-корсаров из поляков под предводительством Микалины Ковской, которая, как и Паниковский любила гусей, и даже оставляла метку на месте преступлений в виде гуся с галстуком-бабочкой.

20 лет банда успешно орудовала, грабя банки, почтовые составы и даже корабли, пока в 1916 году ограбление поезда не закончилось трагически для банды. Состав врезался в цистерны с хлором. Большинство бандитов погибло, а Микалина Ковская потеряла зрение и умерла в 1924 году в бедности.

Была и личная неприязнь к ней у Ильфа и Петрова. У последнего в ходе перестрелки, устроенной корсарами Ковской погибла сестра, а Ильф в юности хотел войти в банду, но его Ковская выгнала взашеи, поскольку он не знал польского.