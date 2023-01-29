Звезда 80-х Талгат Нигматулин стал кумиром миллионов, но погиб в 35 лет в драке сектантов

Духовные искания звезды советского кино Талгата Нигматуллина закончились гибелью в 35 лет в драке, случившейся в секте, куда он вступил.

В детстве узбекский мальчик Талгат Нигматулин был слабым и болезненным, но много читал, и начал заниматься спортом, а потом сам стал писать стихи и рассказы. С подачи драматурга Агишева Нигматуллин попытался поступить в ВГИК, но с первого раза это ему не удалось.

Тогда он поступил в цирковое училище и вскоре стал чемпионом родного Узбекистана по борьбе. Сначала его звали только в массовку, но потом харизматичного Талгата разглядели и дали первую роль в Балладе о комиссаре. ВГИК он все же закончил.

А потом был звездный фильм Пираты ХХ века, и он с Николаем Еременко прославился на всю страну. Нигматулина стали называть советским Брюсом Ли. Но кинокарьеры ему было мало. Нигматулин увлекся религией и философией и вступил в секту. Когда там начался раскол и случилось противостояние артиста просто забили насмерть. Почему он не сопротивлялся никто не знает. Талгату Нигматулину было 35 лет.