Звезда 80-х Талгат Нигматулин стал кумиром миллионов, но погиб в 35 лет в драке сектантов
Духовные искания звезды советского кино Талгата Нигматуллина закончились гибелью в 35 лет в драке, случившейся в секте, куда он вступил.
В детстве узбекский мальчик Талгат Нигматулин был слабым и болезненным, но много читал, и начал заниматься спортом, а потом сам стал писать стихи и рассказы. С подачи драматурга Агишева Нигматуллин попытался поступить в ВГИК, но с первого раза это ему не удалось.
Тогда он поступил в цирковое училище и вскоре стал чемпионом родного Узбекистана по борьбе. Сначала его звали только в массовку, но потом харизматичного Талгата разглядели и дали первую роль в Балладе о комиссаре. ВГИК он все же закончил.
А потом был звездный фильм Пираты ХХ века, и он с Николаем Еременко прославился на всю страну. Нигматулина стали называть советским Брюсом Ли. Но кинокарьеры ему было мало. Нигматулин увлекся религией и философией и вступил в секту. Когда там начался раскол и случилось противостояние артиста просто забили насмерть. Почему он не сопротивлялся никто не знает. Талгату Нигматулину было 35 лет.
Опубликовано: Эльза Ли
-
-
-
Эльза
При съемках Особенностей национальной рыбалки режиссер не знал, как снять дымящуюся сигару Иволгина в воде: как все же удалось это сделать
Колоритная сцена, где генерал Иволгин из Особенностей национальной рыбалки курит сигару, находясь по шею в воде, снималась долго и мучительно.Подробнее...