Захарова прокомментировала «российский след» в сожжении Корана в Швеции

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Финляндии Хаависто о «российском следе» в сожжении Корана в Стокгольме.

Хаависто заявил, что у радикального датского политика Расмуса Палудана, который провел данную акцию, могли быть связи с Россией.

В ответ Захарова выложила в Telegram фото самого Хаависто с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Под фото она в шутку пояснила, что это доказательства связи финского министра с Россией, найденные хакерами в архивах ЦРУ.