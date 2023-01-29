Захарова прокомментировала «российский след» в сожжении Корана в Швеции
2023-01-29 17:09
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Финляндии Хаависто о «российском следе» в сожжении Корана в Стокгольме.
Хаависто заявил, что у радикального датского политика Расмуса Палудана, который провел данную акцию, могли быть связи с Россией.
В ответ Захарова выложила в Telegram фото самого Хаависто с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Под фото она в шутку пояснила, что это доказательства связи финского министра с Россией, найденные хакерами в архивах ЦРУ.
Опубликовано: Светлана Репина
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Эльза
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