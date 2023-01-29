Глава Минобороны Украины Резников: западные танки будут готовы к использованию к марту

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что западные танки будут подготовлены к использованию к марту.

Он отметил, что наиболее сложная ситуация сейчас складывается в восточной части Украины.

При этом он подчеркнул, что поставки танков украинским военным из западных стран станут не концом истории, а только ее началом.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль пообещал, что украинские военные сумеют освоить американские танки всего за несколько недель.