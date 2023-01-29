Глава Минобороны Украины Резников: западные танки будут готовы к использованию к марту
2023-01-29 17:20
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что западные танки будут подготовлены к использованию к марту.
Он отметил, что наиболее сложная ситуация сейчас складывается в восточной части Украины.
При этом он подчеркнул, что поставки танков украинским военным из западных стран станут не концом истории, а только ее началом.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль пообещал, что украинские военные сумеют освоить американские танки всего за несколько недель.
Опубликовано: Светлана Репина
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Эльза
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