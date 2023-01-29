Артиллерия армии России уничтожила склад боеприпасов ВСУ под Харьковом
2023-01-29 17:30
Военные корреспонденты издания "РИА Новости" сообщили о ликвидации украинского склада с боеприпасами в Харьковской области.
29 января стало известно, что подразделения артиллеристов Западного военного округа России нанесли прицельный удар по складу с боеприпасами вооружённых сил Украины в Харьковской области. Для ликвидации ангара с оружием ВСУ российские артиллеристы использовали гаубицы "Гвоздика".
Репортёры "РИА Новости" уточнили, что для коррекции огневой активности российских военных разведчики ВС РФ использовали беспилотные летательные аппараты.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Эльза
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