Сняв фильм Человек ниоткуда Эльдар Рязанов чуть не лишился карьеры в советском кино
Фильм Человек ниоткуда о снежном человеке в советских реалиях сняли с проката, а режиссеру Эльдару Рязанову не лишиться карьеры помогла только протекция Ивана Пырьева.
Фильм Человек ниоткуда Эльдар Рязанов снял в 1961 году. В нем рассказывалось о приключениях снежного человека в Москве, детское сознание которого впитывало советские реалии и пороки общества, и получался некий собирательный образ.
Но непривычная сатира с высмеиванием общечеловеческих пороков вызвала неоднозначную реакцию критиков и зрителей. Фильм пустили в прокат ограниченным тиражом, но потом на него написал разгромную рецензию кинокритик Владимир Шалуновский, что дало старт появлению других критических отзывов.
После вмешательства в дело Михаила Суслова фильм Человек ниоткуда был снят с проката, а режиссер Эльдар Рязанов чуть не попал в опалу. Спас положение Иван Пырьев, подобрав для него идеологически подходящий материал в виде Гусарской баллады, которая спасла карьеру культового режиссера.
Опубликовано: Эльза Ли
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Эльза
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