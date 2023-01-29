Сняв фильм Человек ниоткуда Эльдар Рязанов чуть не лишился карьеры в советском кино

Фильм Человек ниоткуда о снежном человеке в советских реалиях сняли с проката, а режиссеру Эльдару Рязанову не лишиться карьеры помогла только протекция Ивана Пырьева.

Фильм Человек ниоткуда Эльдар Рязанов снял в 1961 году. В нем рассказывалось о приключениях снежного человека в Москве, детское сознание которого впитывало советские реалии и пороки общества, и получался некий собирательный образ.

Но непривычная сатира с высмеиванием общечеловеческих пороков вызвала неоднозначную реакцию критиков и зрителей. Фильм пустили в прокат ограниченным тиражом, но потом на него написал разгромную рецензию кинокритик Владимир Шалуновский, что дало старт появлению других критических отзывов.

После вмешательства в дело Михаила Суслова фильм Человек ниоткуда был снят с проката, а режиссер Эльдар Рязанов чуть не попал в опалу. Спас положение Иван Пырьев, подобрав для него идеологически подходящий материал в виде Гусарской баллады, которая спасла карьеру культового режиссера.