Шутка в номере машины-инвалидки из Операции Ы будет оценена не каждым зрителем

Леонид Гайдай заложил искрометный юмор даже в номер мотоколяски из Операции Ы, но за давностью лет современному зрителю трудно ее оценить.

В одной из новелл Операции Ы главные герои Трус, Балбес и Бывалый появляются на смешной машине-инвалидке. Так мотоколяску прозвали в народе за то, что ее в СССР выдавали людям с инвалидностью. Номер транспортного средства значится ББТ 75-21.

Буквы отражают прозвища главных героев, а насчет цифр существует несколько версий. По одной из них, они означают стоимость бутылки вина на момент съемок фильма, что неудивительно, ведь Леонид Гайдай любил делать забавные отсылки к алкоголю в своих фильмах.

После того, как жулики меняют номер, отправляясь на дело, он становится другим Д 1-01. Немногие об этом знают, но это номер английского посла. Получается, что вместо сокрытия банда этим номером только привлекает внимание милиции на дороге, и, конечно, инвалидка это идеальное авто для британского посла.