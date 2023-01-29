Два человека погибли в результате удара ВСУ по железнодорожному мосту в посёлке Светлодолинское

Владимир рогов сообщил, что в результате удара ВСУ по железнодорожному мосту в посёлке Светлодолинское в Запорожской области погибли два человека.

29 января председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в личном Telegram-канале сообщил о том, что в результате нанесённого бойцами Вооружённых сил Украины удара из реактивной системы залпового огня HIMARS производства США по мосту через реку Молочную в посёлке Светлодолинское Мелитопольского района Запорожской области погибли два человека.

Помимо прочего, семь человек получили ранения различной степени тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Рогов отметил, что украинские военные выпустили три ракеты HIMARS, одну из которых российским силам удалось сбить.