Постой паровоз: как и при каких обстоятельствах была написана культовая песня Постой паровоз из Операции Ы

Немногие знают, кто и когда написал знаменитую песню Постой паровоз, спетую Никулиным и Вициным в последней новелле Операции Ы.

Песня Постой паровоз после выхода фильма стала знаменитой, и многие считают, что это результат народного творчества из мест не столь отдаленных. Но на самом деле у нее есть конкретный автор. Правда, по разным версиям это разные люди.

Первая версия гласит, что автором песни является криминальный авторитет Генрих Сечкин, который после многих отсидок принял решение уйти из криминала. Он занялся гитарой и стал писать песни, добившись на этом поприще немалых успехов. И якобы имнно у него Леонид Гайдай взял песню, которая стала культовой.

Еще одним предполагаемым автором может быть осветитель на Мосфильме Николай Ивановский, который сочинил Постой паровоз в 18 лет, когда был в колонии. Правда он утверждал, что музыка к песне не его.

Но похожий вариант песни был найден в книге Песенный фольклор ГУЛАГА, а годом ее создания значится 1939-й, что говорит о том, что ни Ивановский, ни Сечкин не могли быть ее полноправными авторами. Скорее всего они адаптировали первоначальный материал.