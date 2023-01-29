При съемках Особенностей национальной рыбалки режиссер не знал, как снять дымящуюся сигару Иволгина в воде: как все же удалось это сделать

Колоритная сцена, где генерал Иволгин из Особенностей национальной рыбалки курит сигару, находясь по шею в воде, снималась долго и мучительно.

По замыслу, дымящаяся сигара должна была символизировать невозмутимый характер генерала Иволгина, роль которого блестяще исполнил Алексей Булдаков. Но в реальности сделать эту коротенькую сцену, где персонаж делится мудростью в столь необычном положении было очень сложно.

Режиссер Александр Рогожкин уделял деталям большое внимание, поэтому для артиста был разработан специальный костюм, состоявший из водонепроницаемых трубок, которые и должны были имитировать дым от сигары.

И все было бы ничего, но костюм оказался совершенно не пригоден для плавания и ныряния. Булдаков тоже порядком замучился на съемках этой сцены, поэтому попросил снять с себя костюм, и дать ему металлический футляр, куда он мог бы положить огарок сигары. В результате герой просто выныривает спиной, и за мгновение снимает футляр, поворачивается и продолжает курить.