Михаил Кононов не признавал свою роль Нестора Петровича в Большой перемене, хотя она принесла ему всесоюзную известность

Трудный характер почти погубил карьеру Михаила Кононова: даже свою звездную роль в фильме Большая перемена он ненавидел.

После роли Нестора Петровича в фильме Большая перемена актер Михаил Кононов стал узнаваемым и любимым зрителями. Но сам он признавался, что эту роль он не любит. Даже на этапе прочтения сценария ему не понравился материал, но он сказал себе, что если преодолеет эту неприязнь, значит, он хороший актер.

Кононов справился, но своими лучшими ролями все равно считал фильмы Андрей Рублев и Начальник Чукотки. Также негативно актер отзывался от роли в Гостье из будущего, говоря, что, играя там, просто отдавал профессиональный долг, и не более.

Много проблем из-за личных комплексов было у Кононова и в Малом театре. Он не мог смириться, что он один из многих талантливых артистов. Ему нужно было быть непременно первым и единственным.