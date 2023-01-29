Высоцкий сыграл гармониста Андрея Пчелкина в фильме Стряпуха, но озвучить героя ему не позволили

В самом кассовом фильме 1966 года в СССР Стряпуха Владимиру Высоцкому досталась роль второго плана гармониста Андрея Пчелкина, но поет персонаж совсем не голосом Высоцкого: почему так произошло.

Изначально в роли Пчелкина режиссер видел Николая Губенко, но тот отказался, предпочтя съемки в другом фильме.

Высоцкий же тогда не имел еще такой невероятной популярности, и в профессиональных кругах имел репутацию ненадежного актера с пристрастием к алкоголю.

Но Пчелкина сыграл все же он. За это похлопотал Левон Кочарян, знавший, что у Высоцкого серьезные проблемы с деньгами.

Есть версия, что режиссеру Эдмонду Кеосаяну пришлось уговаривать Высоцкого сниматься.

На съемках Высоцкий постоянно создавал проблемы, и только то, что львиная доля материала была отснята заставила Кеосаяна его терпеть, и не отстранить.

Высоцкий часто пропадал со съемок, мог прийти в подпитии, и ему не нравилось, что ему перекрасили волосы в блондина.

В результате Кеосаян не доверил барду петь в фильме, решив таким образом наказать последнего, либо же тембр голоса Высоцкого не подходил, по мнению режиссера, персонажу. Как было на самом деле никто не знает.