Кремль ответил на заявление Шольца о его желании продолжать диалог с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц признался в интервью, что намерен продолжить телефонные переговоры с Владимиром Путиным.

Несколько дней назад Германия после длительных уговоров своих союзников приняла решение поставить Украине 14 танков Leopard 2. Они также дадут разрешение на реэкспорт этого оборудования другими странами, которые хотят помочь борющейся Украине.

Однако решение Германии, разозлившее Кремль, не означает, что Шольц намерен отказаться от прямых телефонных разговоров с Владимиром Путиным.

"За последние 11 месяцев я много раз разговаривал с Путиным, как это делает президент Эммануэль Макрон. Последний раз в начале декабря. И я снова поговорю с Путиным по телефону, потому что нужно разговаривать друг с другом", - сказал канцлер в интервью, опубликованном в воскресном выпуске ежедневной газеты Tagesspiegel.

Глава правительства Германии сообщил, что переговоры касались различных тем, включая обмен пленными, экспорт зерна или ситуацию, связанную с Запорожской АЭС.

Официального представителя Кремля Дмитрия Пескова спросили о заявлении Шольца журналисты агентства РИА Новости. Они поинтересовались, планируется ли уже такой разговор и хочет ли вообще российский лидер разговаривать с канцлером Германии.

"Пока в расписании таких согласованных переговоров нет", - сказал Песков, заверив, что Путин был и остается «открытым для контактов.