На Мадагаскаре из-за тропического шторма погибли 25 человек

В настоящее время известно, что на Мадагаскаре 25 человек погибли в результате сильного тропического шторма, обрушившегося 10 дней назад.

Двадцать один человек пропал без вести. Почти 40 000 человек остались без крова.

Циклон Ченесо принес ветер скоростью более 160 км/ч, а дожди вызвали обширные наводнения.

Сезон циклонов на Мадагаскаре длится с ноября по апрель.

В последние годы остров в Индийском океане, а также Мозамбик и регион на юге Африки пострадали от сильных штормов и циклонов.