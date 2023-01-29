На Мадагаскаре из-за тропического шторма погибли 25 человек
2023-01-29 21:12
В настоящее время известно, что на Мадагаскаре 25 человек погибли в результате сильного тропического шторма, обрушившегося 10 дней назад.
Двадцать один человек пропал без вести. Почти 40 000 человек остались без крова.
Циклон Ченесо принес ветер скоростью более 160 км/ч, а дожди вызвали обширные наводнения.
Сезон циклонов на Мадагаскаре длится с ноября по апрель.
В последние годы остров в Индийском океане, а также Мозамбик и регион на юге Африки пострадали от сильных штормов и циклонов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Наталья
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