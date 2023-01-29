Фильм Девушка с гитарой едва не стал последним в карьере Людмилы Гурченко, но дал путевку в жизнь великому Юрию Никулину

После фильма Девушка с гитарой к Людмиле Гурченко прилепился образ легкомысленной певички, чуть не стоивший карьеры, а вот незадачливый пиротехник в исполнении Юрия Никулина стал началом его звездного пути.

Гурченко стала звездой после выхода картины Карнавальная ночь, но роль в Девушке с гитарой привела к недолгому, но упадку ее карьеры. Фильм понравился зрителям, но критики были не в восторге.

Поговаривали, что к Людмиле Гурченко приходили люди из криминала, и обещали продвижение в карьере, если она согласится сотрудничать с ними, или ее завершение, если откажет. По другой версии то же предлагали ей сотрудники КГБ, но было ли это в реальности никто точно не скажет.

Как бы то ни было Гурченко удалось состояться, как актрисе. А вот для Юрия Никулина роль незадачливого пиротехника в Девушке с гитарой стала первой, и пропуском в дальнейшую актерскую жизнь. Он долго готовился и даже сам покупал одежду для персонажа, и в итоге зрители были очарованы его чудаковатым героем.