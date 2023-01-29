Олег Даль чуть не отказался от съемок в фильме Старая, старая сказка из-за участия в ней Марины Нееловой

Олег Даль не был в восторге, когда узнал, что его партнершей на съемках фильма Старая, старая сказка будет неопытная Марина Неелова, но потом влюбился в нее.

На момент проб в фильм Надежды Кошеверовой Марина Неелова никогда не снималась в кино, поэтому чуть не завалила пробы. Увидев несуразную игру молодой актрисы, Олег Даль заявил, чтобы взяли кого угодно, только не эту недоактрису.

Худсовет тоже был готов отказаться от ее кандидатуры, как неожиданно Даль поменял свое мнение на противоположное, и сказал, что без Марины сам откажется от съемок. Опытная режиссер в первый же день съемок предупредила Неелову, чтобы та не влюблялась в Даля.

Юная Марина отмахнулась, заявив, что влюбиться в маленького и щупленького Олега Даля для нее невозможно. Но при более близком общении оказалось, что это не так. Даль помогал ей на съемках раскрыться как актрисе, и у них начался роман. Правда, продлился он недолго из-за вспыльчивости Олега Ивановича.