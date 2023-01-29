Как Юрий Никулин оскорбил японскую делегацию, а потом японцы извинялись сами за то, что были оскорблены

Юрий Никулин заявился на встречу с японской делегацией без галстука, пиджака, и с закатанными рукавами, и оскорбил Ито Кобаяси и его группу.

Когда японцы увидели заявившегося на официальную встречу Юрия Никулина в неприглядном и даже неряшливом для такого мероприятия виде, они демонстративно покинули зал. Гастроли были практически сорваны, но Юрий Никулин ни о чем не жалел.

Дело в том, что, идя на встречу, он стал свидетелем жуткого ДТП, в котором женщину насмерть сбила машина, а ее маленький ребенок оказался невредимым. Чтобы малыш не видел изувеченного тела матери, артист прикрыл его своим пиджаком, и пока милиция и зеваки смотрели на погибшую, успокаивал ребенка, подарил ему свой галстук, и отправил к бабушке.

Когда через 5 лет руководитель делегации Ито Кобаяси узнал, почему Никулин пришел на встречу в таком виде, он пригласил его в Токио, где его встречало 78 сотрудников ведомства все без пиджаков, галстуков и с закатанными рукавами, которые низко поклонились артисту в знак извинения.