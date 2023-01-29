Новый президент Чехии Павел сообщил о намерении приехать в Украину весной
Президент Чехии Петр Павел анонсировал совместный с президентом Словакии Зузаной Чапутовой визит в Украину следующей весной.
Глава Чехии сообщил, что он, также, как и глава Словакии, давно собирался съездить в Украину. Павел уточнил, что поездка состоится до июля месяца, на который запланирован саммит НАТО в Вильнюсе.
Об этом сообщает издание pravda.sk. В сообщении сказано, что глава Чехии планирует 29 января созвониться с Владимиром Зеленским и рассказать о своем желании посетить Украину.
28 января стало известно о победе в президентских выборах в Чехии Петра Павела. По предварительным подсчетам (на момент обработки 90% бюллетеней), за него проголосовало около 57% избирателей.
Опубликовано: Наталья Замечалова
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Наталья
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