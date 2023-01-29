Песков заявил о готовности Путина к разговору с Шольцем

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин открыт для контактов с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает РИА Новости.

В интервью газете Tagesspiegel Олаф Шольц заявил, что продолжит попытки влиять на президента России Владимира Путина в прямых переговорах.

"Я снова поговорю с Путиным по телефону, потому что считаю, что нам нужно поговорить друг с другом. Путин должен принять решение о выводе войск из Украины", — подчеркнул он.

Кремль прокомментировал это заявление Шольца.

"Пока в графике нет согласованных переговоров с канцлером. Путин был и остается открытым для контактов", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

Последний раз Путин и Шольц разговаривали по телефону в начале декабря. Тогда российский лидер заявил, что немецкая и западная линии в отношении Украины разрушительны, и призвал Берлин пересмотреть свой подход.