Песков заявил о готовности Путина к разговору с Шольцем
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин открыт для контактов с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает РИА Новости.
В интервью газете Tagesspiegel Олаф Шольц заявил, что продолжит попытки влиять на президента России Владимира Путина в прямых переговорах.
"Я снова поговорю с Путиным по телефону, потому что считаю, что нам нужно поговорить друг с другом. Путин должен принять решение о выводе войск из Украины", — подчеркнул он.
Кремль прокомментировал это заявление Шольца.
"Пока в графике нет согласованных переговоров с канцлером. Путин был и остается открытым для контактов", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.
Последний раз Путин и Шольц разговаривали по телефону в начале декабря. Тогда российский лидер заявил, что немецкая и западная линии в отношении Украины разрушительны, и призвал Берлин пересмотреть свой подход.
Опубликовано: Николай Скира
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Наталья
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