Наннет Хаммонд превратилась в живую копию куклы Барби, будучи матерью шестерых детей

Любовь к Барби Наннет Хаммонд пронесла через года и, родив шестерых детей, превратилась в копию любимой куклы.

Наннет призналась, что с детства была фанаткой кукол Барби, а когда ей исполнилось 20 лет, она начала процесс трансформации, чтобы приблизиться к кукольному идеалу.

И ей это удалось. Женщина сделала десятки пластических операций, и приобрела кукольные черты. Ее фигуре завидуют юные девушки, а Наннет, на минуточку, является матерью шестерых детей.

Из-за схожести с Барби Наннет стала популярной персоной в соцсетях и таблоидах. Дети в восторге от мамочки-Барби, а супруг охотно дает Наннет денег на новые усовершенствования. А как думаете вы: не слишком ли дама заигралась в игрушки?