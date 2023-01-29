Копахена смертельно опасное блюдо национальной кухни народов Чукотки
Туристам ни в коем случае не стоит пробовать любимое блюдо национальной кухни чукчей и других северных народов: копахена может просто убить неподготовленный организм.
Соблазн попробовать национальную кухню других народов в путешествиях действительно велик, но перед этим важно убедиться, что новая пища вам не навредит. А некоторые блюда способны даже убить.
К таким национальным деликатесам относится копахена, которую обожают, и едят с детства народы Крайнего Севера. А вот европейцам тут лучше не рисковать. Дело в приготовлении копахены.
Рецепт прост и жуток одновременно. Чукчи и эскимосы берут целую тушу оленя, кита, моржа или тюленя на выбор и погружают ее в болото на полгода или больше. По прошествии этого времени мясо достают и едят с солью. Самим эскимосам оно не приносит вреда, поскольку они едят его с детства, а для не привыкшего к выделяемым гниющим мясом ядам организма европейца это может быть крайне опасно серьезным и даже потенциально смертельным отравлением. Так что копахена это точно не для нас!
Опубликовано: Эльза Ли
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Наталья
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