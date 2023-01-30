Зеленский написал Макрону из-за допуска россиян на Олимпиаду в Париже
Президент Украины написал письмо французскому лидеру из-за допуска россиян на Олимпиаду в Париже.
Президенту Франции Эммануэлю Макрону направлено письмо по поводу допуска россиян на Олимпиаду в Париже, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Сегодня направил письмо господину Макрону. Готовясь к Олимпиаде в Париже мы должны быть уверены в том, что Россия не сможет ее использовать для пропаганды", - подчеркнул украинский лидер.
Зеленский отметил, что в Европе "совершено слишком много ошибок, которые привели к тяжелым последствиям".
Опубликовано: Максим Алексеев
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Наталья
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